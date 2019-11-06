Скопье, , 23:02 — REGNUM 6 ноября министр финансов Северной Македонии Нина Ангеловска заявила, что прогрессивный налог не отменен, а лишь приостановлен в действии. Введение прогрессивного налогообложения приведет к увеличению доходной части бюджета на сумму от 25 до 40 миллионов евро (от 1,77 до 2,83 миллиарда рублей).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Ангеловска подчеркнула, что в ближайшее время будет разработана новая оптимальная модель прогрессивного налогообложения, прямая, эффективная и всеобъемлющая.

По словам Ангеловской, прямая система налогообложения должна привести к выходу предпринимателей из теневого сектора и возвращению доверия граждан к государственным институтам.

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