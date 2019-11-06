Вашингтон, , 21:30 — REGNUM Стартапы «продают мечты» только лишь для того, чтобы деньги инвесторов не достались их конкурентам, заявил создатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио, пишет 6 ноября Forbes.

По его мнению, крупные инвесторы заваливают стартапы деньгами. И стартапам даже не приходится напрягаться, чтобы получить их. В итоге они «продают мечты» — лишь бы деньги не ушли конкурентам. Те деньги, которые им не очень-то порой и нужны.

Обратной стороной медали является недостаток денег у государств. Тенденция к возрастанию дефицита средств на выплаты пенсий, на здравоохранение никуда не денется, а это может вызвать социальный протест, отмечает Далио.

По мнению американского миллиардера, пропасть между богатыми и бедными будет только разрастаться. Своё видение Далио изложил в публикации «Мир сошёл с ума, а система больше не работает» на LinkedIn.

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