Астрахань, , 21:15 — REGNUM В Астраханском судостроительном заводе «Красные баррикады» в конце октября была завершена процедура юридической регистрации основного имущественного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Объединённая судостроительная корпорация помогла предприятию выйти из банкротства и погасить долги по зарплате. В декабре, как и было запланировано, завод должен возобновить работу.

Из бывших сотрудников завода трудоустроены 89 человек. Также в 2020 году на предприятие планируют принять около 600 сотрудников.