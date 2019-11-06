Киев, , 21:07 — REGNUM Размер международных резервов Украины по состоянию на 1 ноября составил 21,4 млрд долларов, сообщил 6 ноября украинский Нацбанк.

Согласно информации регулятора, в течение октября размер международных резервов Украины сократился на 0,2%, или на 34,88 млн долларов, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом с начала года общая динамика позитивная — резервы Украины выросли на 582,5 млн долларов.

Нацбанк отмечает, что значительные объемы погашений по государственному долгу (на эти цели были направлено 632,3 млн долларов) оказались компенсированы внешними поступлениями, а также валютными интервенциями НБУ и операциям с управлениями международными резервами.

Отметим, что резервы Украины уменьшаются второй месяц подряд, причем в сентябре они сократились значительно — на 2,6%, или на 577,47 млн долларов.

Объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября украинские власти заявили, что в ближайшие годы объем международных резервов страны будет колебаться на уровне около 23−24 млрд долларов, несмотря на осуществление существенных выплат по внешнему долгу.