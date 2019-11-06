6 ноября 2019 | Время чтения 8 мин

Леонид Нерсисян, , 20:55 — REGNUM Одной из крупнейших кораблестроительных программ современного Военно-морского флота (ВМФ) России является модернизация тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». В результате этой модернизации уже немолодой крейсер должен не только обрести вторую жизнь, но и превратиться в настоящую плавучую крепость и стать наиболее мощным кораблём российского флота. Однако ещё с момента начала реализации программы не утихают споры относительно целесообразности дорогостоящей модернизации «Адмирала Нахимова». Рассмотрим аргументы за и против реинкарнации старого крейсера и попробуем разобраться — стоит ли она затраченных средств?

Крейсеры проекта «Орлан» являются мощнейшими кораблями ВМФ России

«Адмирал Нахимов» — третий из четырёх построенных тяжёлых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 «Орлан». Крейсеры этого проекта стали мощнейшими кораблями, построенными в СССР, и до сих пор являются крупнейшими в мире не авианесущими кораблями. На Западе эти корабли даже выделяют в класс «линейных крейсеров». «Орланы» имеют огромный арсенал вооружения на борту, впечатляющий даже сегодня — 20 тяжёлых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет (ПКР) «Гранит», два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) большой дальности С-300Ф «Форт», имеющих суммарно 12 пусковых установок с восемью ракетами в каждой, ЗРК малой дальности «Оса-МА» или «Кинжал», шесть зенитных пушечно-ракетных комплексов «Кортик», противолодочный ракетный комплекс «Водопад», три противолодочных вертолёта Ка-27. Впечатляет также радиотехническое и гидроакустическое вооружение корабля — от обзорных и многоцелевых радиолокационных станций (РЛС) до специализированных РЛС обнаружения низколетящих целей. Крейсеры проекта 1144 способны успешно решать весь спектр задач, стоящих перед крупными боевыми кораблями, — нанесение ударов по кораблям противника, обеспечение противовоздушной и противолодочной обороны соединения кораблей.

До распада СССР было введено в строй три крейсера этого проекта — «Киров», «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Нахимов». Однако последовавший распад Советского Союза и деградация его вооружённых сил, вызванная катастрофическим экономическим кризисом, привели к быстрой потере боеспособности «Орланов». В отсутствие финансирования и невозможности осуществить адекватный ремонт корабли быстро пришли в негодность. К счастью, в 1998 году ВМФ России всё же удалось достроить и ввести в строй четвёртый крейсер проекта 1144 — «Пётр Великий», с тех пор де-факто являющийся флагманом ВМФ России и наиболее ярким символом его мощи.

ТАРК «Пётр Великий» Суминов Олег

Планы и реальность

В начале 2010-х годов, на фоне проблем со строительством новых крупных боевых кораблей и общего снижения их численности в составе флота появилась идея возвращения к жизни и проведения глубокой модернизации «Орланов». В 2013 году с «Севмашем» был подписан госконтракт на ремонт и модернизацию «Адмирала Нахимова». В конце 2015 года крейсер был поставлен в наливной бассейн «Севмаша» и начались работы по демонтажу старого оборудования.

Изначально предполагалось сдать крейсер флоту ещё в 2018 году, однако огромные объёмы работ и сопутствующие технические проблемы существенно сдвинули эти сроки. По сути, в замене нуждается не только вооружение, но и все прочие системы корабля. На текущий момент сдача корабля флоту запланирована на 2022 год, но стоит ожидать, что реально появление корабля в активном составе ВМФ состоится только к 2024−2025 годам. Изначально модернизация корабля оценивалась в 50 миллиардов рублей, но на данный момент нет никаких сомнений в существенном превышении этой суммы, с учётом огромного объёма требуемых работ, повышения цен после падения курса рубля в 2014—2015 годахи т.п. По современным и весьма грубым оценкам, стоимость модернизации корабля составляет не менее 80−90 млрд рублей, и, вполне возможно, ценник и вовсе перевалит отметку в 100 миллиардов. При первоначальной оценке стоимости модернизации крейсера она на тот момент была эквивалентна стоимости двух с половиной фрегатов проекта 22 350 «Адмирал Горшков», сейчас же она эквивалента уже стоимости четырех-пяти новых фрегатов.

Стоит также заметить, что столь длительное пребывание крейсера на «Севмаше» сказывается и на других кораблестроительных программах флота. В частности, модернизация крейсера отнимает значительную долю ресурсов предприятия, что, например, тормозит скорость постройки новых подводных лодок, и в особенности новейших многоцелевых атомных подлодок проекта 885 «Ясень».

Таким образом, по мнению противников модернизации «Нахимова», гораздо более целесообразным выглядел бы отказ от этой программы и направление средств на строительство новых, современных кораблей.

С этим мнением можно было бы согласиться, однако стоит учитывать, что кораблестроительная отрасль в России находится в состоянии глубокого кризиса. Подавляющее большинство программ строительства новых кораблей из года в год сдвигаются вправо по срокам. Помимо удручающей скорости строительства новых крупных единиц флота, российская судостроительная промышленность не в состоянии, за некоторым исключением, осуществлять своевременный ремонт надводных кораблей и подводных лодок, которые, номинально числясь в составе флота, де-факто «зависают» на ремонте на долгие годы. В результате ВМФ России испытывает острейшую нехватку крупных боевых кораблей. И в этой ситуации «реинкарнация» старого крейсера выглядит вполне логичной.

Что же касается эквивалента его стоимости нескольким новейшим фрегатам, то стоит заметить, что к моменту ввода в строй «Нахимова» в лучшем случае должно завершиться строительство серии из шести фрегатов проекта 22 350 (далее будут закладываться корабли по усовершенствованному проекту), из которых на этот момент построено только два. Даже если бы вместо «Нахимова» средства были бы направлены на строительство новых фрегатов, в составе флота они бы появились скорее ближе к концу 2020-х годов, учитывая низкую скорость строительства новых боевых кораблей.

Также стоит учитывать, что фактически провалились планы по созданию перспективных эсминцев проекта «Лидер», которые должны были бы заменить имеющиеся ракетные крейсеры. Если они и будут построены, то уже после 2030 года. Появление же обновлённого «Нахимова» позволит хоть как-то это компенсировать.

Макет эсминца проекта 23560 (шифр «Лидер») Artem Tkachenko

Теперь обратим внимание на то, какие боевые возможности получит модернизированный крейсер. На этот момент известно, что вместо 20 пусковых установок ПКР «Гранит» на крейсере будут установлены десять универсальных корабельных стрельбовых комплексов (УКСК) с восемью вертикальными пусковыми ячейками в каждом. В каждой из ячеек можно будет разместить сверхзвуковую ПКР «Оникс» или одну из крылатых ракет семейства «Калибр», а в будущем и проходящие испытания перспективные гиперзвуковые ПКР «Циркон». Комплексы С-300Ф сохранятся на корабле, но будут существенно модернизированы. Вместо устаревших ракет 48Н6 первых модификаций крейсер будет способен применять современные модификации этих ракет 48Н6ДМ с дальностью полёта до 250 километров. И самое главное — «Нахимов» будет способен применять новейшую сверхдальнобойную зенитную ракету 40Н6 (принята на вооружение в 2018 году) с дальностью поражения до 400 километров. Помимо модернизированного С-300Ф, на корабле, скорее всего, установят новейший ЗРК «Полимент-Редут», а имеющиеся ЗПРК «Кортик» заменят на современные «Панцирь-М». В арсенале крейсера появятся антиторпеды «Пакет-НК». Будет заменено радиотехническое вооружение корабля и гидроакустический комплекс, а также установлена новая боевая информационно-управляющая система.

Появление этого крейсера в составе соединения способно радикально повысить его боевую устойчивость за счёт как ударного, так и оборонительного потенциала. Крейсер будет способен наносить массированные ракетные удары с применением десятков крылатых ракет как по надводным, так и по наземным целям. Наличие же крейсера в составе соединения даёт шанс ему справиться даже с массированным и хорошо организованным авиационным ударом противника, таким, как, например, удар группы палубного авиакрыла авианосца. Наличие в арсенале корабля зенитных ракет сверхбольшой дальности позволяет удерживать на относительно безопасной дистанции самолёты-помехопостановщики, не позволяя им нарушить работу корабельных радиоэлектронных средств, и даже поражать самолёты противника до рубежа пуска ими противокорабельных ракет. Кроме того, наличие этих ракет в арсенале не позволит в случае боевых действий самолётам дальнего радиолокационного обнаружения противника осуществлять слежение за корабельным соединением — дальность поражения ракеты 40Н6 превышает дальность радиогоризонта для высоты в 8−10 км, являющейся потолком для большинства самолётов ДРЛО. Кроме того, «Нахимов» может на себя взять роль лидера и штаба соединения кораблей, чему будет способствовать новейшая информационно-управляющая система.

Стрельбы крылатыми ракетами «Оникс» Mil.ru

В мирное время столь мощный корабль как нельзя лучше подходит для «демонстрации флага» и проекции силы в нужной точке Мирового океана. Заметим также, что «Адмирал Нахимов» обладает неограниченной дальностью хода благодаря наличию атомной силовой установки.

Таким образом, в условиях сокращения численности боевого состава ВМФ России, низкой скорости строительства современных боевых кораблей и крайне туманных и отдалённых перспектив строительства кораблей класса эсминец модернизация «Адмирала Нахимова» выглядит вполне целесообразной, даже с учётом её огромной стоимости и всех прочих негативных последствий, а сам крейсер может стать надёжной точкой опоры ВМФ России в его нынешним, далеко не лучшем, состоянии. Впрочем, с учётом колоссальных затрат, вполне вероятно, что «Адмирал Нахимов» так и останется единственным «Орланом», прошедшим модернизацию. К тому же некоторые опасения вызывает и принципиальная возможность проведения этой модернизация нынешними российскими кораблестроителями.