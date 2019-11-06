Кострома, , 20:20 — REGNUM В Костромской области в следующем году планируют привести в порядок 160 км региональных и межмуниципальных трасс и городских дорог, — сообщает ТРК «Русь».

Ремонт дороги Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Особое внимание обещают уделить сельским дорогам. До 1 декабря чиновники в районах области должны согласовать с ГИБДД планы по безопасности дорожного движения.

Все работы будут выполняться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Костромская область также участвует в госпрограмме устойчивого развития сельских территорий. С 2015 года на строительство и реконструкцию автомобильных дорог потрачено 663 млн рублей.

В этом году в Костромском регионе по нацпроекту привели в порядок 17 участков региональных и межрайонных трасс и 22 объекта в областной столице общей протяженностью почти 120 км.