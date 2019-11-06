Асадабад, Афганистан, , 20:57 — REGNUM 5 ноября официальный представитель губернатора афганской провинции Кунар (столица провинции — г. Асадабад) заявил, что на территории этого региона был реконструирован ирригационный канал.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», реконструкция этого канала позволит обеспечить водой несколько сотен акров сельскохозяйственных земель и окажет положительное влияние на экономическое развитие в этом регионе.

По словам официального представителя губернатора провинции Кунар, реконструкция ирригационного канала была реализована за счет Министерства сельского хозяйства. Общая стоимость реализации этого проекта развития составила по меньшей мере 44 тысячи долларов США.

Крестьяне провинции Кунар выразили благодарность за реконструкцию ирригационного канала и добавили, что его использование наряду с предотвращением сброса сточных вод увеличит площадь сельскохозяйственных земель провинции, пригодных для обработки, и положительно скажется на благополучии всех жителей региона.