Кабул, , 23:00 — REGNUM 5 ноября официальный представитель Управления Афганистана по регулированию телекоммуникационных сетей заявил, что по меньшей мере 30% телекоммуникационных сетей Афганистана находятся в нерабочем состоянии.

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По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в районах Афганистана, находящихся под угрозой, обслуживание телекоммуникационных сетей годами предполагает значительные расходы, и именно поэтому общая сумма средств, необходимых для обеспечения работы телекоммуникационных сетей, не уменьшилась, хотя количество таких сетей сократилось.

Глава отдела Управления Афганистана по регулированию телекоммуникационных сетей отметил, что такая ситуация оказывает негативное влияние на обеспечение стабильной работы телекоммуникационных сетей, так как расходы растут, а доходы не увеличиваются.

В то же время источники в афганской провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) заявили, что на территории этого региона 5 из 11 объектов телекоммуникационной сети были уничтожены боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).