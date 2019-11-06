Москва, , 20:15 — REGNUM На тушение лесных пожаров и охрану лесов следует выделять из федерального бюджета не менее 80 млрд рублей в год. Такие поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы внес на обсуждение профильного комитета Госдумы член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

В частности, депутат предлагает с 2020 года решить проблему недофинансирования полномочий регионов в части охраны и восстановления лесов, а также на тушение лесных пожаров. Так, в проекте федерального бюджета в первом чтении на эти цели заложено порядка 27 млрд рублей. Михаил Щапов предлагает добавить еще 53 млрд рублей в 2020 году, почти 50 млрд — в 2021 и дополнительные 52 млрд в 2022 году.

«Уже всеми признано — экспертами, профильными депутатами, чиновниками — что денег на охрану и тушение лесных пожаров катастрофически не хватает. В некоторых случаях регионы вынуждены дополнительно вкладывать в два раза больше средств, чем получили от федерального бюджета. Каждый год площадь пожаров увеличивается, но чиновники предлагают косметические меры, которые ситуацию не изменят», — заявил журналистам Щапов.

По его словам, решать вопрос следует реформой отношений в лесной сфере. В частности, следует вернуть все полномочия по охране лесов и тушению пожаров на федеральный уровень. Кроме того, необходимо увеличить затраты на сохранение лесов.

«Чтобы разом решить все эти проблемы, я предлагаю увеличить финансирование лесной отрасли до нормативных показателей на уровне 80 млрд рублей в год», — отметил Щапов.