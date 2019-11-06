Сеул, , 20:56 — REGNUM Южнокорейский фондовый рынок продолжает расти и достиг наивысшего значения за последние 6 месяцев. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Биржевой индекс KOSPI по данным на 6 ноября находится на уровне в 2142 пункта, а объём торгов достигает 4,8 млрд долларов в день. Для сравнения, в августе KOSPI опустился до уровня в 1907 пунктов — с тех пор наблюдается восходящий тренд на фоне позитивных макроэкономических и геополитических изменений: США добились прогресса в переговорах с КНР, Брекзит отложен до января 2020 года, мировые центробанки снижают ключевые ставки, что повышает аппетит инвесторов к риску и приводит к притоку иностранных активов на южнокорейских фондовый рынок.

Впрочем, эксперты обращают внимание на сохранение структурных проблем в экономике Южной Кореи, снижающийся на протяжении 11 месяцев объём экспорта и высокую зависимость южнокорейских компаний от внешних условий, что повышает риски отечественного бизнеса.