Москва, , 20:02 — REGNUM Максимальная ставка Сбербанка по рублёвым вкладам снижена до 4,65%, передают 6 ноября «Вести. Экономика».

Уточняется, что 4,65% годовых составляет максимальная ставка по вкладу «Сохраняй». Она была снижена на 0,45 процентного пункта. До 4,6% снижена ставка вклада «Пополняй» и до 3,95% — для вклада «Управляй».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России констатировал снижение в течение октября максимальных ставок по рублёвым вкладам в десятке крупнейших российских банков.

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