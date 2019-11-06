Ашхабад, , 20:01 — REGNUM Туркменские энергетики начали подготовку к созданию кольцевой энергосистемы в рамках проекта прокладки линий электропередачи по маршрутам «Ахал — Балкан» и «Балкан — Дашогуз», передает «Туркменистан: золотой век».

Кредит на реализацию масштабного энергопроекта выделил Азиатский банк развития.

Составлением проектно-сметной документации займется государственный институт «Туркменэнергопроект», а подрядчиком предстоящих работ выступит госконцерн «Туркменэнергострой».

В рамках проекта предполагается проложить 1035 км воздушных высоковольтных линий электропередачи, оборудованы четыре понижающих подстанции и установлен целый ряд силовых трансформаторов, выключателей, разъединителей и систем релейной защиты.