Нижний Новгород, , 20:00 — REGNUM Средняя зарплата учителей учреждений общего образования в Приволжском федеральном округе по итогам января-сентября 2019 года составила 29 861 рубль. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

Максимальные зарплаты за свой труд получают учителя школ Татарии — 32 817 рублей. Более 31 тыс. рублей в месяц зарабатывают педагоги Башкирии, Нижегородской и Самарской областей — 31 962 рубля, 31 487 рублей и 31 181 рубль соответственно.

Больше 30 тыс. рублей получают ежемесячно учителя Удмуртии и Оренбургской области — 30 849 и 30 142 рубля соответственно.

Зарплаты учителей Пензенской области в среднем составляют 27 743 рубля, Ульяновской области — 26 898 рублей, Кировской области — 26 164 рубля, Чувашии — 25 498 рублей, Саратовской области — 25 293 рубля.

Наиболее низкие зарплаты в Поволжье выплачивают учителям Марий Эл — 24 639 рублей и Мордовии — 24 434 рубля.

Отметим, что средняя зарплата сотрудников учреждений дошкольного образования в Поволжье составила 27 099 рублей, а вот педагогов дополнительного образования — 30 615 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Татария ранее попала в число регионов России, которые тратят максимальный объем средств на образование. По итогам 2018 года власти республики потратили на образование 101,7 млрд рублей.