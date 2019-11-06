Бишкек, , 20:00 — REGNUM Правительство Киргизии упростило процесс прибытия иностранных граждан в составе туристических групп с определением минимальное количества участников — от 5 человек, максимальное — 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента туризма.

Также в ведомстве отмечают, что в январе — сентябре 2019 года республику посетили 6 млн 184,6 тысячи граждан из стран дальнего и ближнего зарубежья, что на 19,2% больше чем за аналогичный период 2018 года.

Вместе с тем, поступления налоговых платежей в бюджет Киргизии от туристической деятельности за период с января по август 2019 года составили лишь 80 млн сомов (72,5 млн рублей), увеличившись по сравнению с таким же периодом 2018 года почти на 4,9%.