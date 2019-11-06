Сеул, , 21:53 — REGNUM Правление Центрального банка Южной Кореи убеждено в необходимости смягчения монетарной политики и видит перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ставка была снижена 16 октября до 1,25%, что является рекордно низким уровнем; это снижение стало уже вторым всего за три месяца. Банк Кореи действует в рамках общемирового тренда: ЕЦБ и ФРС США также снижают ставку и проводят количественное смягчение. Это обусловлено необходимостью стимулировать замедляющуюся экономику на фоне возрастающих рисков — Брексит, противостояния США и КНР, обострения ситуации на Ближнем Востоке, поясняют эксперты.

Южная Корея испытывает структурные экономические проблемы: экспорт из страны снижается уже на протяжении года, рост ВВП замедляется, продолжается старение населения на фоне низкой рождаемости. Снижение ключевой ставки вряд ли поможет исправить ситуацию в долгосрочной перспективе, считают экономисты.