Ашхабад, , 19:57 — REGNUM В столице Туркмении состоялась международная конференция «Рациональное использование водных ресурсов — основа достижения целей устойчивого развития». Об этом сегодня, 6 ноября, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.

Участие в мероприятии приняли более 60 экспертов из 10 стран мира, а также представители 9 международных и региональных организаций, реализующих проекты в сфере управления водными ресурсами.

Участники конференции выступили с докладами о достижениях и успехах своих стран, поделились накопленным опытом и обсудили перспективы расширения регионального сотрудничества в сфере рационального использования воды, а также внедрения комплексного управления водными ресурсами.

После завершения основной программы мероприятия делегаты осмотрели объекты, на которых в Туркмении уже внедрили водосберегающие технологии, а также посетили питомник туркменских алабаев.