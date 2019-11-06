Бишкек, , 19:55 — REGNUM В январе — сентябре 2019 года объем оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов достиг 352,7 млрд сомов (319,5 млрд рублей), что больше показателя аналогичного периода 2018 года на 4,6%, передает «Tazabek».

По официальным данным, наиболее активно торговля велась в киргизской столице, где товарооборот сложился на уровне 161 млрд 474 млн сомов (около 146,3 млрд рублей).

Затем следуют Чуйская область — около 51 млрд 771 млн сомов (46,9 млрд рублей), Джалал-Абадская область — 36 млрд 672 млн сомов (33,2 млрд рублей), город Ош — 35 млрд 524 млн сомов (32,2 млрд рублей) и Ошская область — 29 млрд 202 млн сомов (26,4 млрд рублей).

Значительно меньшие показатели продемонстрировали Исcык-Кульская область — 14 млрд 795 млн сомов (13,4 млрд рублей), Баткенская область — 9 млрд 673 млн сомов (8,7 млрд рублей) и Таласская область — 9 млрд 72 млн сомов (8,2 млрд рублей).

Замыкает список Нарынская область, где внутренний товарооборот за отчетный период составил лишь 4 млрд 474 млн сомов (4 млрд рублей).