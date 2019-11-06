Аддис-Абеба, , 22:54 — REGNUM Парламент Эфиопии снял запрет в отношении иностранных граждан эфиопского происхождения заниматься страхованием и финансами в стране. Иностранные граждане эфиопского происхождения теперь смогут свободно заниматься бизнес-страхованием и микрофинансированием. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

На 3-й очередной сессии парламент Эфиопии единогласно утвердил измененную декларацию о страховом бизнесе, разрешающую иностранным гражданам эфиопского происхождения участвовать в страховом секторе страны. Наиболее вероятная причина, по которой правительство Эфиопии не позволило другим иностранцам, кроме эфиопского происхождения, участвовать в страховом бизнесе, заключалось в том, чтобы защитить отечественные страховые компании, которые не обладают желаемой финансовой мощью, ноу-хау и человеческими ресурсами.

Национальный парламент также большинством голосов одобрил пересмотренный проект декларации о микрофинансовых организациях. Эта декларация позволит иностранным гражданам эфиопского происхождения заниматься еще и микрофинансированием в Эфиопии.