Асмэра, , 19:42 — REGNUM Региональное отделение Восточной Африки Экономической комиссии ООН для Африки (UNECA) открывает свою 23-ю сессию Межправительственного комитета старших должностных лиц и экспертов, которая проходит в столице Эритреи Асмэре. Ожидается, что участники обсудят ключевые вопросы и проблемы экономического и социального развития субрегиона с целью выработки соответствующих рекомендаций для их решения, а также пути дальнейшей интеграции государств Африканского Рога. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Совещание проводится под девизом «Как использовать новые возможности для региональной интеграции», что является ключевым фактором для поддержания исключительно высокого экономического роста в Восточной Африке в течение последнего десятилетия. В своем вступительном слове министр иностранных дел Эритреи Осман Салех напомнил о замечательном человеческом и природном потенциале восточноафриканского региона, который может изменить жизнь людей. «Африканский Рог после десятилетий конфликта теперь дышит воздухом надежды, единения, мира и стабильности, которые имеют решающее значение для региональной интеграции», — сказал министр.

Исполнительный секретарь UNECA Вера Сонгве призвала к расширению региональной торговли и созданию Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA).

«Путем обмена между государствами Африки мы способны построить справедливую и сбалансированную экономику, которая поможет нам выполнить обязательства перед молодежью и реализовать мечту о процветающей Африке. Только в Восточной Африке внедрение AfCFTA может привести к росту благосостояния на 1,8 миллиарда долларов США и созданию 2 миллионов новых рабочих мест», — добавила она.

В совещании принимают участие около 300 высокопоставленных лиц и глав экономических субъектов, представляющих 14 стран.