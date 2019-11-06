Берлин, , 19:18 — REGNUM Поправки, исключающие применение Третьего энергопакета ЕС к газопроводу «Северный поток — 2», предложены германскими властями, пишет 6 ноября Bild.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправки, предложенные правящей коалиций, дадут возможность оператору Nord Stream 2 AG участвовать в работе «Северного потока — 2».

Напомним, пока действует Третий энергопакет ЕС, газопровод должна обслуживать компания, не связанная с поставщиком газа. В этом случае работа на «Северной потоке — 2» Nord Stream 2 AG, являющегося дочерней компанией Газпрома, подпадает под запрет.

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