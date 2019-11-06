Бишкек, 6 ноября 2019, 19:16 — REGNUM Представители правительства Киргизии намерены на заседании Совета Евразийской экономической комиссии поднять вопрос о продлении льготного периода для таможенного оформления автомобилей, ввозимых в республику из стран вне ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.
В ведомстве отмечают, что при этом решение по данному вопросу будет приниматься на коллегиальной основе.
Напомним, ближайшее заседании Совета Евразийской экономической комиссии запланировано на 19 ноября 2019 года и будет проходить в столице России.
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