Бишкек, , 19:16 — REGNUM Представители правительства Киргизии намерены на заседании Совета Евразийской экономической комиссии поднять вопрос о продлении льготного периода для таможенного оформления автомобилей, ввозимых в республику из стран вне ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

В ведомстве отмечают, что при этом решение по данному вопросу будет приниматься на коллегиальной основе.

Напомним, ближайшее заседании Совета Евразийской экономической комиссии запланировано на 19 ноября 2019 года и будет проходить в столице России.

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