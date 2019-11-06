Киев, , 19:13 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста внутреннего валового продукта Украины в 2019 г. до 3,3%.

Соответствующий прогноз обнародован сегодня, 6 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее на текущий год ЕБРР прогнозировал рост экономики Украины на 2,5%.

Кроме того, согласно сообщению, прогноз роста экономики Украины на следующий год улучшен до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее.

В заявлении банка говорится, экономика Украины показала устойчивость к политическим факторам, но темп роста останется умеренным, как и ранее.

Отдельно в ЕБРР отметили предстоящие в 2020—2021 гг. значительные объемы погашений валютных государственных заимствований — в связи с чем новая программа с МВФ «чрезвычайно важна для поддержки ожиданий инвесторов и макроэкономической стабильности».

5 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что нынешний год нужен новой власти для инвентаризации и кадрового обновления, а следующий год — для подготовки «к экономическому прыжку».

Отметим, что по подсчетам Нацбанка Украины, рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года замедлился до 3,5% в годовом выражении из-за «слабых показателей отдельных базовых видов деятельности». В частности, отмечает НБУ, ухудшилась ситуация в промышленности, в частности, добывающей и металлургии, на фоне дальнейшего ухудшения внешних условий для экспортеров.