Сеул, , 19:34 — REGNUM Южнокорейская судостроительная компания Hanjin Heavy Industries получила контракт на производство сервисного корабля водоизмещением 5 тысяч тонн стоимостью 60 млн долларов. Подобное крупное судно строится в Южной Корее впервые; поставка заказчику — Korea Marine Environment Management Corporation — запланирована на 2022 год, производство будет вестись на верфях компании в Пусане. В настоящее время в Южной Корее существуют сотни сервисных судов по борьбе с разливами нефти, однако из-за их маленького размера, им не всегда удаётся справляться со сложными загрязнениями.

Отмечается, что длина корабля составит 102 метра, а ширина — 20,6 метров. Оно будет способно не только бороться с разливами нефти, но также собирать мусор, тушить пожары и буксировать терпящее бедствие корабли.