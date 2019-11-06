Сеул, , 19:22 — REGNUM Правительство Южной Кореи установило предельные цены для продажи квартир в новостройках. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Меры направлены на стабилизацию перегретого рынка недвижимости, пояснили в правительстве. Спрос на квартиры в Сеуле растёт с каждым годом, а с 2018 года на рынке наблюдается резкий рост цен, что приводит к социальной напряжённости. Спрос подогревают рекордно низкие ставки по ипотеке — около 2−3%, причём наибольшей популярностью пользуются именно новостройки, цены на которые выросли в четыре раза сильнее, чем на вторичную недвижимость.

На первом этапе ограничения будут действовать в самом престижном районе Сеула — Каннаме, а также в четырёх других районах столицы. Затем планируется расширить ограничения на весь город, если правительству не удастся добиться стабилизации цен.