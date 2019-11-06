Сеул, , 19:28 — REGNUM Крупнейшая южнокорейская компания по переработке нефти Hyundai Oilbank расширяет своё присутствие в Юго-Восточной Азии с помощью строительства нефтяного терминала во Вьетнаме. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Терминал расположится в 80 километрах от Хо Ши Мина, а его мощность по хранению нефтепродуктов составит 200 тысяч баррелей. Отмечается, что терминал сможет принимать тяжелые нефтяные танкеры.

Hyundai Oilbank будет использовать терминал в качества хаба для последующего экспорта нефтепродуктов не только во Вьетнам, но и в Камбоджу, и Лаос. В компании ожидают, что это позволить удвоить объём экспорта до 6 миллионов баррелей уже к 2021 году.