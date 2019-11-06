Пхеньян, , 19:30 — REGNUM Северокорейские власти изобретают все новые способы обхода жестких международных санкций. В частности, для легализации незаконно полученных доходов используется блокчейн-компания, зарегистрированная в Гонконге, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Издание ссылается на Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР, который уже начал расследование. По имеющейся информации, отмыванием денег занимается киберподразделение северокорейской разведки, также замешанное в ряде хакерских атак. Нелегальные деньги поступают на счёт гонконгской компании Marine China, единственным владельцем которой является некий Джулиан Ким, а затем с помощью сложных операций с криптовалютой легализуются и выводятся через сингапурские банки. В прошлом году было зафиксировано около 5 тысяч подобных транзакций, что значительно усложняет их отслеживание.

Ранее Комитет сообщал, что за последние два года от кибератак северокорейских хакеров пострадали 17 стран, а общий ущерб оценивается в 2 млрд долларов.