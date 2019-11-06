Ашхабад, , 19:05 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухмедов провел заседание совета безопасности Туркмении, участие в котором приняли руководители силовых ведомств страны. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер заслушал отчет председателя таможенной службы Максата Худайкулыева об итогах деятельности подчиненного ему ведомства и отметил важность внедрения передового международного опыта и цифровых систем во всех подразделениях таможни.

При этом Бердымухамедов подчеркнул, что особое значение следует придавать соблюдению порядка перемещения товаров и транспорта через таможенную границу страны.