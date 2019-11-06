Москва, , 19:00 — REGNUM Рост цен на продукты в России может ускориться. Такой прогноз содержится в специальном докладе, размещённом 6 ноября на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

В документе отмечено, что в 2019 году по большинству видом сельхозпродукции был зафиксирован рост производства. Причём по отдельным из них были достигнуты максимальные исторические показатели по объёмам производства.

«Растущее предложение, стабилизация мировых цен на продовольствие и ограниченные возможности по наращиванию экспорта рядом отраслей вносят значительный вклад в замедление инфляции во втором полугодии», — отмечено в докладе.

Однако у этой тенденции есть и другая сторона. По мнению авторов доклада, многие производители, сталкиваясь с ростом издержек на фоне высокой конкуренции, абсорбируют их за счет снижения рентабельности. В среднесрочной перспективе это должно привести к уходу неэффективных игроков и негативно отразиться на динамике продовольственных цен за счет снижения предложения

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк сообщил о низкой экономической активности в России