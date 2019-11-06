Ярославль, , 18:57 — REGNUM Ярославская бизнес-миссия во главе с губернатором региона Дмитрием Мироновым работает в Японии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Глава региона проводит серию встреч с топ-менеджерами крупнейших японских предприятий, уже сотрудничающих с Ярославской областью.

Встреча в штаб-квартире «Komatsu» Yarregion.ru

«Насыщенная программа ярославской делегации отражает тесные связи региона с японскими предприятиями, сложившиеся в последние годы. В первую очередь наши интересы связаны с развитием совместных проектов в области машиностроения и фармации. В рамках рабочей поездки запланировано посещение предприятий, уже имеющих свои представительства на Ярославской земле, а также переговоры с руководителями компаний, с которыми мы хотели бы сотрудничать», — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В ходе рабочей поездки глава региона отправился в штаб-квартиру концерна «Komatsu» в Токио. Компания занимается производством спецтехники и имеет свой завод в Ярославле.

«В течение последних десяти лет правительство Ярославской области и компания «Komatsu» успешно взаимодействуют в организации работы вашего предприятия в Ярославле. «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» является крупным налогоплательщиком. В минувшем году в консолидированный бюджет Ярославской области компания перечислила более полутора миллионов долларов налогов. Это почти в полтора раза больше, чем в 2017 году. Растет объем отгруженной продукции, для ярославских специалистов создаются высокотехнологичные рабочие места, работники завода получают достойную зарплату», — подчеркнул Дмитрий Миронов.

Дмитрий Миронов, Дмитрий Степаненко и Максим Авдеев Yarregion.ru

В ходе визита в штаб-квартиру концерна Дмитрий Миронов обсудил развитие сотрудничества с председателем правления компании «Komatsu» Тецудзи Охаси. Во обсуждении приняли участие председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко и его заместитель Максим Авдеев. Власти Ярославской области готовы содействовать развитию промышленной площадки японской компании под Ярославлем. Проект развития производства гидравлических экскаваторов и самосвалов уже обсуждался на встрече в правительстве Ярославской области в сентябре этого года.

«Наш регион обладает выгодным географическим положением, современными площадками для инвестирования и высоким уровнем подготовки кадров. Мы нацелены на развитие сотрудничества с японскими компаниями в сфере высокотехнологичных производств — это дает возможность повышения уровня зарплат в отрасли, расширения и обновления научных компетенций вузов. Регион готов помогать локализовать новые производства. В 2018 году товарооборот Ярославской области с Японией вырос почти на 20 процентов, что выше уровня по России, и достиг 69,4 миллиона долларов», — пояснила директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области Галина Пенягина.

Поддержку Ярославской бизнес-миссии в Японии оказывает посольство и торговое представительство РФ. Дмитрий Миронов провел отдельную встречу с послом России в Японии Михаилом Галузиным.

Дмитрий Миронов и Михаил Галузин Yarregion.ru

«Сегодня правительство России проводит большую работу по улучшению инвестиционного климата в стране, и очень важно наглядно, на примере конкретных российских регионов иллюстрировать этот процесс нашим зарубежным партнерам, и в данном случае — японским. Я надеюсь, что по результатам визита столь представительной делегации появятся дополнительные предпосылки для развития взаимовыгодного сотрудничества Ярославской области с Японией», — заявил Михаил Галузин.

На площадке торгового представительства РФ в Токио состоялась встреча деловых кругов Ярославской области и Японии. Заместитель торгпреда РФ Антон Калинин выступил перед директорами ярославских компаний с рассказом об особенностях японской экономики и перспективных направлениях сотрудничества.

— На территории Ярославской области реализуются масштабные инвестиционные проекты японских компаний в сферах машиностроения и фармацевтики, но есть перспективы развития и в других отраслях экономики. Встреча в торговом представительстве показала, что значительную часть вопросов выхода на японский рынок можно решить благодаря мерам поддержки, которые предлагают торговое представительство, Российский экспортный центр и региональный Центр экспорта. Для успешного продвижения необходимо в первую очередь учесть зрелость и консервативность рынка страны. Товары должны быть хорошо отрекламированы на рынке, что потребует участия компании в выставках. Наличие сотрудника, владеющего японским языком, для ведения переговоров, безусловно, поможет улучшить механизм выстраивания отношений. Все эти требования необходимо соблюдать для товаров, которые заходят на рынок Японии, — сказала директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области Галина Пенягина.

Встреча представителей деловых кругов Ярославской области в торгпредстве РФ Yarregion.ru

Ярославская бизнес-миссия в Японии под руководством губернатора Дмитрия Миронова продлится с 5 по 9 ноября.

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