Нью-Йорк, США, , 18:53 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит начали торги разнонаправленно — Dow и S&P растут, Nasdaq падает, 6 ноября передает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones вырос на 10,11 пункта (0,04%), до 27 502,74 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,48 пункта (0,02%), до 3075,10 пункта, индекс Nasdaq упал на 8,11 пункта (0,10%), до 8 426,57 пункта.

Фондовый рынок ещё на прошлой неделе «отыграл» позитивные новости о переговорах США и Китая и теперь ждёт подписания предварительного торгового соглашения.

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