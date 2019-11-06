Киев, , 18:53 — REGNUM Запрет на ввоз железнодорожных вагонов из России Украина решила ускорить, сообщили 6 ноября в пресс-службе украинского правительства.

Вагоны Александр Латышов © ИА Красная Весна

Уточняется, что украинское правительство решило не дожидаться 2020 года, а ввести запрет с 20 ноября 2019 г.

«Правительство, в частности, запретило ввоз на Украину железнодорожных вагонов из РФ с 20 ноября 2019 г., а не с 1 марта 2020 г., как предполагалось ранее», — говорится в сообщении.

Комментируя это решение, украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что когда было объявлено о планах запретить ввоз вагонов из России, из РФ на Украину ввезли «более трёх тысяч грузовых вагонов устаревшего парка». Он также добавил в вопрос политический мотив:

Криклий «Должны развивать свою экономику, а не спасать агрессора».

Напомним, решение ввести запрет на ввоз на Украину российских вагонов было принято украинским правительством в мае текущего года.