Курган, , 18:52 — REGNUM Торговля новогодними ёлками в Кургане состоится с 15 по 31 декабря 2019 года. Соответствующее постановление подписано главой столицы Зауралья Андреем Потаповым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Документ предусматривает схему размещения 67 торговых мест для продажи новогодних ёлок. Места будут предоставляться по результатам открытых аукционов на право заключения договора с мэрией, которые состоятся 13, 19 и 21 ноября 2019 года.

Участниками аукционов могут стать юридические лица или индивидуальные предприниматели, уточняют в мэрии Кургана.