Москва, , 18:24 — REGNUM В третьем квартале 2019 года в России зафиксирован рост кредитования. Об этом сообщается в специальном докладе Центрального банка (ЦБ) России.

Центробанк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на это, экономическая активность в третьем квартале 2019 года в целом была пониженной. Основной причиной были неблагоприятные внешнеэкономические факторы. Однако по данным авторов отчёта рост ВВП ускорился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Одним из драйверов этой динамики стал рост в аграрном секторе.

«В ближайшие два квартала ожидается некоторое ускорение темпов роста экономики в целом. Этому будет способствовать оживление бюджетных расходов, смягчение денежно-кредитных условий и в целом благоприятная ситуация на российском финансовом рынке», — отмечено в отчёте.

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