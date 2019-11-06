Москва, , 18:17 — REGNUM К 2035 году планируется создать 20 технопарков в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО), приводит слова руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина портал Стройкомплекса Москвы.

«Сейчас в Новой Москве расположено 20 площадок, где в ближайшее время могут появиться технопарки общей площадью 12 млн кв. метров. Предложения о создании технопарков в ТиНАО поступили почти от всех крупных девелоперов столицы, что подтверждает реалистичность перспектив», — отметил Жидкин.

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Чиновник также добавил, что в настоящее время специалисты изучают и оценивают перспективы порядка 10 проектов, находящихся на рассмотрении в Москомархитектуре.

Интерес к имеющим официальный статус технопаркам вызван тем, что их резиденты получают обнуление платежей по земле, налогу на имущество, существенное снижение налога на прибыль. В свою очередь большие предприятия, которые станут своеобразными якорями и привлекут на новые площадки субъектов малого и среднего бизнеса смогут получить максимальные региональные льготы по налогу на прибыль.

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