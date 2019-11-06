Севастополь, 6 ноября 2019, 18:04 — REGNUM Депутаты Заксобрания Севастополя утвердили в первом чтении законопроект о бюджете города на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов. Соответствующее решение принято 6 ноября на сессии городского парламента.
По её словам, общий объём расходов бюджета города составляет 61,1 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее большинство депутатов Заксобрания Севастополя избрали на пост третьего вице-спикера парламента города представителя партии ЛДПР Илью Журавлёва.
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