Севастополь, , 18:04 — REGNUM Депутаты Заксобрания Севастополя утвердили в первом чтении законопроект о бюджете города на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов. Соответствующее решение принято 6 ноября на сессии городского парламента.

«Прогнозируемый общий объём доходов на 2020 год в сумме 57,7 млрд рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений 41,4 млрд рублей», — сообщила вице-спикер Татьяна Лобач.

По её словам, общий объём расходов бюджета города составляет 61,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее большинство депутатов Заксобрания Севастополя избрали на пост третьего вице-спикера парламента города представителя партии ЛДПР Илью Журавлёва.

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