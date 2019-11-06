Ростов-на-Дону, 6 ноября 2019, 18:01 — REGNUM На охрану здания правительства Ростовской области из региональной казны выделено 21,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.
Исполнитель госконтракта должен обеспечить круглосуточную защиту объекта в 2020 году. Организации необходимо иметь лицензию на осуществление деятельности. У охранников должно быть разрешение на хранение оружия.
Подразумевается, что охранная организация должна обеспечить защиту трёх правительственных зданий. Общая площадь объектов составляет почти 31 тыс. кв. метров.