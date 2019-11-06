Москва, , 17:57 — REGNUM В Госдуме в течение ближайшего времени ожидают информации от профильных министерств по распределению налогов от компаний-производителей электроэнергии, при этом предостерегают от поспешных выводов относительно оперативных изменений формирования бюджетов регионов. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM 6 ноября, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

В рамках «правительственного часа» с участием главы Минэнерго Александра Новака Володин предложил дискуссию по распределению поступлений по налогу на прибыль в бюджеты регионов, которые занимаются выработкой электроэнергии и атомной энергии. Спикер Госдумы обратил внимание на то, что регионы, где добываются полезные ископаемые, получают серьезные налоговые отчисления в свои бюджеты.

Госдума в ближайшее время получит информацию относительно доходов регионов от налогообложения компаний, вырабатывающих электроэнергию и атомную энергию.

«В течение ближайших дней мы ожидаем ответ. Посмотрим в разрезе регионов, насколько компании участвуют в формировании региональных бюджетов и насколько на эти компании распространяется закон о консолидированных группах налогоплательщиков (КГН), и как это позволяет региональным компаниям сокращать, оптимизировать налоги в той части, которую они должны оставлять в регионе», — отметил Володин.

Спикер Госдумы также подчеркнул, что преждевременно говорить о каких-либо поправках в действующее законодательство.

«Мы договорились об информации, которую мы должны получить, изучить… после изучения информации у нас могут быть самые разные выводы, но говорить сейчас об этом было бы неправильно», — указал Володин.

Цель — увеличить доходную часть регионов.

«Если мы увидим, что есть возможность увеличить налоговую базу региона… мы будем инициировать поправки и обсуждать этот вопрос, но прежде мы хотим разобраться и понять, (от действующей системы налогообложения) теряют регионы, где находятся предприятия, или наоборот, приобретают. Первый анализ говорит о том, что некоторые регионы могут терять, некоторые приобретать», — подчеркнул спикер Госдумы.

Очевидно, что регионы, которые имеют на своей территории ГЭС, АЭС должны выигрывать.

«Посмотрим, как компании участвуют в развитии региона, какие средства остаются, как они взаимодействуют с регионом», — заключил Володин.

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