Москва, , 17:59 — REGNUM В январе 2020 года инфляция в России снизится до 3% годовых. Об этом сообщается в специальном отчёте Центрального банка (ЦБ) России.

По оценке Центробанка, в сентябре годовая инфляция РФ понизилась до 4%. При этом динамика снижения инфляции продолжится и к январю 2020 года она составит 3%. Подобная тенденция вызвана рядом дезинфляционных факторов, в основном временных. Помимо этого, сыграло роль прекращение эффекта от повышения НДС в 2019 году.

«Месячный рост цен наиболее устойчивых компонентов потребительской корзины также уменьшился и опустился ниже уровня, соответствующего 4% в расчете на год. В результате принятых решений по денежно-кредитной политике, которые действуют с временным лагом, а также более активного расходования бюджетных средств инфляция по мере прекращения действия временных факторов закрепится вблизи 4%», — отмечено в докладе.

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