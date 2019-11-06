Ярославль, , 17:54 — REGNUM Губернатор Ярославской области провел серию встреч с руководителями крупнейших медицинских корпораций Японии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Дмитрий Миронов побывал в штаб-квартире корпорации «Canon Medical Systems» в городе Тотиги и провел переговоры со старшим вице-президентом компании Камидзима Чикао. Корпорация является одним из крупнейших мировых производителей аппаратов магнитно-резонансной и компьютерной томографии, а также оборудования для УЗИ.

Дмитрий Миронов и Камидзима Чикао Yarregion.ru

«Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере медицины. На территории региона уже успешно работает завод японской компании «Такеда», который выпускает лекарственные препараты. С японской стороной активно сотрудничает руководство фармацевтической компании «Р-Фарм», производство продукции которой также расположено у нас в регионе. Мы активно работаем с вашими коллегами и готовы рассмотреть возможные варианты сотрудничества и с компанией «Кэнон медикал системз», — заявил на встрече губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

На сегодняшний день в крупнейших медицинских учреждениях Ярославской области работают томографы другого японского гиганта медоборудования — корпорации Toshiba. В переговорах с Canon Medical Systems» принял участие председатель Российско-Японского делового совета, глава группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик. Российский холдинг подписал договор о сотрудничестве с японской медкорпорацией в ходе визита в Японию президента России Владимира Путина в июне этого года.

Томограф Canon Yarregion.ru

Ярославская область и дальше сможет рассчитывать на передовые японские технологии в сфере медицины. Об этом губернатор Дмитрий Миронов заявил на встрече с президентом Японского эндоскопического общества профессором Харухиро Иноуэ.

«В Ярославле будут применяться самые современные технологии, и наш город сможет стать фактически российским центром эндоскопии. А самое главное, жители области смогут получать медицинскую помощь мирового уровня, не выезжая за пределы региона», — подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов.

Российско-японский эндоскопический научно-образовательный центр планируется организовать на базе нового хирургического корпуса Ярославской областной онкобольницы. Как пояснили в правительстве Ярославской области, научно-методическое руководство новым медучреждением будут осуществлять специалисты ведущего российского онкологического института имени П.А. Герцена. В плане практических рекомендаций планируется связь с Национальным онкологическим центром в Токио.

«Одна из задач — не только наметить контакты, познакомиться с современными практиками мирового лидера в области борьбы с онкологией и с уникальными технологиями лечения ранних форм рака пищеварительной системы, но и достигнуть договоренностей, чтобы наши врачи самого широкого спектра смогли проходить стажировки в ведущих японских клиниках», — сказал на встрече с японскими эндоскопистами член Совета Федерации от Ярославской области Игорь Каграманян.

Игорь Каграманян (в центре) на встрече с японскими эндоскопистами Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM строительство нового хирургического корпуса Ярославской областной онкобольницы ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Общая стоимость работ составляет 3,6 миллиарда рублей.

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