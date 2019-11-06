Севастополь, , 18:08 — REGNUM Бюджетная поддержка промышленности Севастополя в нынешнем виде недостаточна для эффективного развития экономики города. Об этом 6 ноября журналистам заявил вице-спикер Заксобрания Василий Пархоменко.

«На поддержку промышленности города предусмотрено 12 млн рублей. Мы пытались высчитать процент — где-то в районе одной тысячной бюджета. Для сравнения: на развитие ветеринарной службы запланировано в 15 раз больше», — сообщил депутат.

По его словам, в этих условиях нормальное развитие производство в городе невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Заксобрания Севастополя утвердили в первом чтении законопроект о бюджете города на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов. Прогнозируемый общий объём доходов на 2020 год составил 57,7 млрд рублей, расходов — 61,1 млрд рублей.

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