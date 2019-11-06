Севастополь, 6 ноября 2019, 18:08 — REGNUM Бюджетная поддержка промышленности Севастополя в нынешнем виде недостаточна для эффективного развития экономики города. Об этом 6 ноября журналистам заявил вице-спикер Заксобрания Василий Пархоменко.
По его словам, в этих условиях нормальное развитие производство в городе невозможно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Заксобрания Севастополя утвердили в первом чтении законопроект о бюджете города на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов. Прогнозируемый общий объём доходов на 2020 год составил 57,7 млрд рублей, расходов — 61,1 млрд рублей.
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