Калуга, , 17:28 — REGNUM В Калуге сегодня, 6 ноября, состоялось внеочередное заседание Городской думы. Депутаты внесли поправки в бюджет города. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на заседании принято решение досрочно погасить коммерческие кредиты, срок исполнения обязательств по которым наступает в 2020 году, в сумме 500 миллионов рублей за счёт увеличения заимствований у кредитных организаций в указанном объёме.

В Калуге повысят плату за коммунальные услугию Пресс-служба Городской думы Калуги

20 миллионов рублей выделяется МУП «Управление калужского троллейбуса» на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой льготных категорий пассажиров.

Были внесены изменения в постановление Городской думы «О местных налогах, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга». Полностью освобождаются от уплаты земельного налога в 2020 году органы государственной власти Калужской области, государственные органы Калужской области, а также организации, осуществляющие оказание государственных услуг. Ориентировочная сумма выпадающих доходов местного бюджета составит 50,7 млн. рублей и будет компенсирована за счёт средств областного бюджета.

Депутаты согласовали проект постановления губернатора Калужской области «Об установлении предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2020 по 2023 год». Предельный индекс рассчитан министерством конкурентной политики Калужской области и с 1 июля 2020 года составит 9%. Со второго полугодия 2020 года предусмотрен рост тарифа на горячее водоснабжение на 9%, на отопление на 10%, на холодное водоснабжение на 4%, на водоотведение на 4%, на электроснабжение на 5%, на газоснабжение на 3%, на вывоз ТКО на 0,05%. Индекс рассчитан с учётом реализации инвестиционной программы МУП «Калугатеплосеть» по развитию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города Калуги на период 20 220 — 2024 годов. В настоящее время 50% сетей теплоснабжения города предельно изношены и требуют немедленной замены, также требуется ремонт и модернизация оборудования и введение в строй новых котельных.

Повышение тарифа позволит на условиях софинансирования с областным бюджетом реализовать инвестиционную программу МУП «Калугатеплосеть» и обеспечить устойчивое теплоснабжение города. Рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги вне отопительного периода составит 79,70 рублей в месяц, в отопительный период — 290,36 рублей в месяц.

Субсидии и компенсации гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате за коммунальные услуги, сохраняются в полном объёме.

Городской голова Дмитрий Разумовский сообщил депутатам, что альтернативным вариантом реализации инвестпрограммы Теплосети и модернизации предприятия было заключение концессионного соглашения, но это привело бы к росту тарифа на 15%, кроме того потребовались бы ежегодные вложения из городского бюджета в размере 150 миллионов рублей в виде платы концедента. Возможна корректировка инвестиционной программы в ходе согласования её с Федеральной антимонопольной службой, в этом случае возможно уменьшение тарифной составляющей программы и рост бюджетной составляющей.

Депутаты рекомендовали руководству Городской управы проработать возможности реализации инвестпрограммы за счёт лизинга и привлечения кредитных ресурсов, что позволит уменьшить нагрузку на население. В рамках часа контроля была заслушана информация о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и программы «Формирование современной городской среды».

В настоящее время полностью приняты две дороги, на четырёх дорогах после первичной приёмки проводится устранение недоработок.

Замечания комиссии были в основном связаны обратной отсыпкой бордюров, восстановлением тротуаров и нанесением разметки. До 18 ноября планируется завершить приёмку всех объектов.

«Со стороны жителей поступает много замечаний, связанных с ремонтом примыканий на улицах Ленина и Грабцевское шоссе», — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

Как пояснил депутатам заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Волков, всего в настоящее время отремонтировано 216 съездов, ожидают ремонта 80 съездов на улице Грабцевское шоссе и 34 съезда на улице Глаголева. Завершить эти работы планируется до 10 ноября.

«На отремонтированном перекрёстке улиц Плеханова и Огарева после дождей образуется лужа размерами десять на десять метров, — сообщил депутат Юрий Титков, — зимой там будет гололёд и многочисленные ДТП».

Замечания было учтено специалистами управления городского хозяйства, на перекрёстке планируются работы по водоотведению.

Из 60 дворов, отремонтированных по программе «Формирование современной городской среды» в настоящее время принято 43 двора. По двум дворам ведётся проверка документации. Ещё два двора не приняты в связи с результатами лабораторной экспертизы, подрядчику придётся провести повторный ремонт.

Остальные дворы в настоящее время ожидают приёмки, завершить её планируется в течение недели.