Копенгаген, , 17:40 — REGNUM Экономисты из Института пищевой промышленности и управления ресурсами Копенгагенского университета считают, что вспышка африканской свиной чумы может стоить Дании до 740 миллионов долларов. Страна является одним из крупнейших поставщиков свинины.

«Мы экспортируем большое количество свинины как в Азию, так и в Европу. Именно поэтому датские производители могут серьезно пострадать из-за свиной чумы», — заявил один из исследователей Института Хеннинг Отте Хансен. В настоящее время цены на свиное мясо датского производства находятся на рекордно высоком уровне из-за распространения этой болезни в КНР. Если информация о вспышке свиной чумы на территории Дании подтвердится, будет вынужденно введен карантин на период от одного до двух лет, и это может стоит производителям до 740 миллионов долларов. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

В октябре на датском острове Эрё было найдено семь мертвых кабанов, однако Управление пищевых товаров отказалось произвести экспертизу на выявление свиной чумы.