Санкт-Петербург, 6 ноября 2019, 17:04 — REGNUM Производство популярного кроссовера Toyota RAV 4 пятого поколения началось на автомобильном заводе «Тойота Мотор» в Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга).
Как стало известно, в ближайшие 10 лет японская корпорация собирается вложить в модернизацию и локализацию производства на заводе в Петербурге 20 млрд рублей.
«Мы вместе уже почти 15 лет. Даже в самые сложные времена компания продолжала развивать производство и вкладывать средства в его модернизацию», — сказал на церемонии запуска обновленной модели губернатор Петербурга Александр Беглов.
По его словам, это событие — важный этап в реализации специального инвестиционного контракта (СПИК), который был заключен в 2019 году между правительством России, Санкт-Петербургом и ООО «Тойота Мотор».
«Город и впредь готов расширять сотрудничество с компанией «Тойота», — добавил Александр Беглов.
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