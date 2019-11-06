Тверь, , 16:59 — REGNUM Тверская область предоставляет промышленным предприятиям налоговые займы и другие меры поддержки. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил губернатор Игорь Руденя 6 ноября в ходе заседания комитета по транспортному машиностроению Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России». На заседании обсуждались программы господдержки развития транспортного машиностроения, в частности — создания промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения, якорным предприятием которого станет Тверской вагоностроительный завод.

Игорь Руденя принял участие в заседании комитета по транспортному машиностроению Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» Пресс-служба правительства Тверской области

«Этот проект будет способствовать решению поставленной президентом Владимиром Путиным задачи по созданию в России высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора обрабатывающих производств. Планируем сформировать единое научно-технологичное пространство для развития высоких технологий в отрасли. Для решения всех поставленных задач в Тверской области сформирована система мер поддержки промышленности, которая включает налоговые льготы, займы по сниженным ставкам и обеспечение необходимой инфраструктурой» — отметил Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что предприятия, которые реализуют в регионе инвестпроекты по строительству и модернизации производств, регионом предоставляются субсидии по возмещению части затрат на уплату налогов на имущество и на прибыль. Кроме того, с 1 января 2019 года в Тверской области будет действовать инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций.

Также в регионе принят новый закон об инновационно-промышленных парках Тверской области, которым предусмотрены преференции и льготы для резидентов таких парков. Так, на территории промышленного технопарка «КСК» планируется разместить не менее 19 резидентов — производств компонентов для подвижного состава «Трансмашхолдинга». В 2020 — 2021 годах на создание инфраструктуры промышленного парка «КСК» планируется направить порядка 500 млн рублей.

Также в регионе успешно работает Фонд развития промышленности — сегодня он даёт возможность предприятиям машиностроительной отрасли участвовать в трёх программах, предусматривающих предоставление займов до 100 млн рублей под 1−5% годовых на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов, организацию и модернизацию производства комплектующих изделий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, промышленный кластер инновационного транспортного машиностроения планируется создать в Тверской области в 2020—2024 году, предполагаемый объём инвестиций составит свыше 6,5 млрд рублей, регион может получить более 17,7 тысяч рабочих мест.