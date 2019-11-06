Москва, , 16:51 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что негативных прогнозов по рынку нефти на данный момент нет. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 6 ноября.

По словам Новака, негативных прогнозов по рынку нефти сейчас нет, рынок достаточно сбалансирован и его мониторинг продолжается.

Новак напомнил, что мировой рынок нефти зависит от множества факторов, в том числе фундаментальных, в частности, баланса спроса и предложения, ситуации, связанной с развитием мировой экономики, торговыми взаимоотношениями между крупными экономками, а также различных форс-мажорных ситуаций, которые иногда складываются на рынке.

«И если говорить о базовых, фундаментальных показателях, то мы сегодня не видим особых негативных прогнозов, видим, что рынок сегодня достаточно сбалансированный», — подчеркнул Новак.

Он отметил, что Минэнерго и дальше будет мониторить ситуацию на рынке нефти.