Анкара, , 17:05 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии в честь 70-го юбилея богословского факультета университета Анкары заявил: «С верой во Всевышнего Аллаха победы легки. На момент нашего прихода к власти мы имели 20% импортозамещения в оборонной промышленности. Теперь этот показатель достиг 70%».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Если мы и добились сегодня успехов в борьбе с терроризмом, то причина этого — в наших «друзьях». Они не давали нам свои ударные и разведывательные БПЛА (беспилотные летательные аппараты). Говорили, что нужно одобрение Конгресса, но теперь мы производим их сами и даже разработали наиболее передовой из них, под названием Akıncı. Используемые ими боеприпасы мы, соответственно, также производим самостоятельно».

Турецкий лидер добавил: «На саммите G-20 в Анталье я говорил (экс-президенту США Бараку Обаме), что у нас есть проблемы при борьбе с терроризмом. Он ответил, что США передадут нам (самонаводящиеся ракеты). Но этого не произошло. Вот такие «соседи» заставили нас получить самонаводящиеся ракеты. Мы производим их сами. Сейчас наш экспорт продукции оборонной промышленности достигает 2,5 млрд долларов».