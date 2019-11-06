Салехард, , 16:46 — REGNUM На Ямале в начале ноября 2019 года заработали три новые подстанции для электроснабжения нефтегазовых промыслов, возведённые ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Постановка под рабочее напряжение оборудования подстанции «Славянская» за Полярным кругом в октябре 2019 года вместе с подстанциями «Ермак» и «Исконная», построенными ранее в Тазовском и Пуровском районах ЯНАО, энергосистема региона получила 505 мегавольт ампер трансформаторной мощности.

Было построено более 450 км линий электропередачи. На реализацию инвестиционного проекта ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» направило 22,2 млрд рублей. Новые подстанции обеспечат электроэнергией нефтегазовые промыслы «Роснефти», «Газпрома» и «Лукойла».