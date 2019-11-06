Челябинск, , 16:45 — REGNUM Бюджет Челябинской области на 2019 год в январе-сентябре был исполнен с профицитом. Доходы составили 121 470 869,27 тыс. рублей, а расходы — 113 984 606,73 тыс.

Профицит бюджета) за девять месяцев находится на отметке 7 486 262,54 тыс. рублей.

Отметим, на 2019 год бюджет был утверждён с гигантским дефицитом, в размере 15 493,7 млн рублей. Доходы на весь год рассчитаны исходя из суммы 182 984,2 млн, а расходы — 198 477,9 млн.

В 2020 году планируемый дефицит побьёт новые рекорды, достигнув 22 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Дефицит челябинского бюджета-2019 — почти 15,5 млрд рублей