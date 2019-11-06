Ростов-на-Дону, , 16:36 — REGNUM Нарушения в проведении конкурса на праздничное оформление Ростова-на-Дону ко Дню города нашла прокуратура Ростовской области.

«В закупочную документацию заказчиком включены неопределенные требования к выполняемым работам: не указаны конкретные места размещения световых композиций, места их хранения после демонтажа, не определено, что входит в состав работ по обслуживанию топиарной композиции», — говорится в ответе надзорного ведомства на запрос депутата Законодательного собрания Ростовской области Евгения Федяева (ЛДПР).

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены на рассмотрение в УФАС по Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что Федяев направил депутатский запрос в сентябре 2019 года. Депутат обратился в прокуратуру с требованием проверить обоснованность госзакупки, касающейся оформления города-миллионника ко Дню города.

В 2019 году власти Ростова-на-Дону направили 23,5 млн рублей на праздничное украшение города.

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