Владикавказ, , 16:31 — REGNUM Власти Северной Осетии нацелены на масштабные изменения в рыбоводческой отрасли. В течение пяти ближайших лет производство товарной рыбы в регионы планируется увеличить в 30 раз — с 1 тыс. тонн до 30 тыс. тонн.

«Природно-климатические условия и темпы развития бизнеса позволят в ближайшие пять лет поднять эту планку до 30 тыс. тонн в год», — цитирует министра сельского хозяйства и продовольствия республики Казбека Вазиева ТАСС.

Как отметил глава ведомства, в Северной Осетии сложились уникальные условия для выращивания рыбы, в том числе форели и осетровых пород, так как в регионе имеется множество незамерзающих зимой родников.

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